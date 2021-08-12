Третью группу обвиняемых по брестскому делу о «массовых беспорядках» приговорили к колонии на сроки от 3 до 4,5 лет

Ленинский суд Бреста огласил приговор третьей группе обвиняемых по делу о «массовых беспорядках» (часть 2 статьи 293 УК) в городе, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Как пишут правозащитники, трое обвиняемых (несовершеннолетний Максим Шатохин, Дмитрий Панько и Дмитрий Князев) получили по 3 года колонии. К 3,5 годам колонии суд приговорил Никиту Гончарова и Дмитрия Тура. Обвиняемым Денису Жуку, Юрию Кузьмичу, Вадиму Жилинскому и Роману Гвозделко дали по 4 года лишения свободы.

Обвиняемый Антон Сотников получил 4,5 года лишения свободы, поскольку он, помимо «массовых беспорядков» (статья 293 УК), обвинялся еще и в хулиганстве (часть 1 статьи 339 УК).

«Демонтировали бой асфальтобетона». В Бресте обвиняемых по делу о протестах в августе судят десятками, они должны выплатить 23 тысячи рублей ущерба

Как отмечает «Вясна», судебный процесс над третьей группой обвиняемых шел с 28 мая. Всех осужденных администрация брестского СИЗО признала «склонными к экстремизму».

Согласно версии следствия, 10 августа во время акции протеста на центральных улицах Бреста обвиняемые «грубо нарушили общественный порядок и совершили погромы». Они нанесли сотрудникам милиции удары руками, ногами, различными предметами. Фигуранты, по версии обвинения, наносили удары милиционерам — досками, палками, урнами, фрагментами скамеек, тротуарной плитки и асфальта, бутылками, камнями, металлическими болтами, емкостями с краской, пиротехническими изделиями. Кроме этого, обвиняемые умышленно уничтожили и повредили транспортные средства и другое имущество, принадлежавшее милиции и гражданским.

Потерпевшими в результате признали 19 милиционеров.

Общая сумма причиненного ущерба оценивается в 24 тысячи рублей: повреждены 13 автомобилей милиции, один автобус, щиты, шлемы, бронежилеты, асфальт, тротуарная плитка, скамейки, урны, деревья.

Еще несколько групп обвиняемых уже успели осудить: первой группе из девяти человек вынесли приговоры 10 марта, второй (состоящей из 13 человек) назначили наказание 21 мая. Четвертую группу успели осудить раньше третьей — приговор им вынесли 12 июля.