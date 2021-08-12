Задержан бывший кандидат в президенты и сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев

Утром был задержан бывший кандидат в президенты и сопредседатель движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, сообщает телеграм-канал «Выборы видишь?» со ссылкой на коллегу Дмитриева Татьяну Короткевич.

Неизвестно, где сейчас находится Дмитриев, по какой причине и какой структурой он задержан.

Позже стало известно, что Дмитриева освободили — об этом сообщило издание «Наша Нiва» со ссылкой на пресс-секретаря платформы «Сход» Анну Кравченко.

Кроме этого, об освобождении Дмитриева рассказала сопредседатель «Говори правду» Татьяна Короткевич агентству «Белапан», пишет «Радыё Свабода».

Сам Дмитриев во время вечернего стрима на своем канале уточнил, что у него дома прошел обыск, после чего его увезли на допрос. С политика взяли подписку о неразглашении, у него изъяли технику. Единственное, что он смог сказать — «список статей огромный».

Андрей Дмитриев был кандидатом в президенты на выборах в августе 2020 года и является членом оргкомитета «Нашей партии» и делегатом платформы «Сход».

«Сход», как написано у них на сайте, это цифровая платформа, которая позволяет беларусам выдвигать и избирать своих представителей и представительниц для того, чтобы «отстаивать наши интересы в национальном диалоге».

«Цифровая площадка создана для выражения интересов и мнения народа Беларуси, но не заменяет собой органы государственной власти и управления, республиканские и местные собрания», — пишут на сайте платформы.

Обновлено в 20:48. Добавлена информация об освобождении Андрея Дмитриева.

Обновлено в 23:29. Добавлен комментарий Андрея Дмитриева со стрима на его канале.