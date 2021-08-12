«Я кричал, задыхаясь в черном пакете, а они смеялись». Степан Латыпов рассказал об избиении силовиками и попытке суицида

Житель «Площади перемен» Степан Латыпов, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 209 УК), грубом нарушении порядка (части 1 и 2 статьи 342 УК) и сопротивлении милиционеру (часть 2 статьи 363 УК), выступил с последним словом в суде и рассказал об избиении силовиками при задержании, а также о попытке покончить с собой во время заседания, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По словам Латыпова, во время задержания 15 сентября 2020 года силовики избивали его в микроавтобусе.

«Включили радио на всю громкость и начали меня бить. Никогда в жизни мне не было так страшно. Люди в масках били руками, ногами, дубинками. Все вместе и по одному. Выкручивали руки, ноги за спиной, ласточкой, избивали кулаками и ладонями по ушам так, что в голове как будто взрывалась граната», — рассказал Латыпов

Житель «Площади перемен» Степан Латыпов попытался порезать себе горло в зале суда

По его словам, силовики били его в том числе по ягодицам, при этом избивали так, чтобы не оставлять синяков.

«Я кричал, задыхаясь в черном пакете, а они смеялись. Говорили: "Учим алфавит, Сейчас спрашиваем букву "Аааа", и начнем учить "Б"". Говорили: "Не кричи, твоя Тихановская не услышит", но я продолжал кричать. Я кричал и думал, очень хорошо, что взяли меня — мало кто из соседей в Беларуси выдержит это», — добавил обвиняемый.

При этом силовики постоянно называли имя Латыпова и таким образом не давали ему потерять сознание, рассказал он.

Также в последнем слове Латыпов рассказал о попытке покончить с собой. По его словам, готовиться к этому он начал задолго до заседания, при этом он использовал не шариковую ручку, а заранее изготовленный предмет.

«Фрагментом ручки нельзя порезать шею. Им даже лимона отрезать невозможно, это очевидно любому. Но следствию срочно нужна была картина спонтанного эмоционального поступка. На третьи бессонные сутки я был согласен на что угодно», — пояснил Латыпов то, почему он согласился подписать следственные документы, в которых указано, что он использовал ручку.

По словам Латыпова, для попытки самоубийства он использовал самодельный предмет.

«На каждый допрос, на каждую встречу с адвокатом я брал маленький кусочек фольги, подбирая форму и размер так, чтобы их не мог обнаружить конвой. Убийца-рецидивист за упаковку кофе подробно рассказал о надзоре, а профессиональный вор-карманник научил прятать лезвие. Позже мне посоветовали обмотать металл кусочком пластыря, чтобы он не скользил на пальцах. Пластырь я попросту наклеил на папку с документами и написал на нем ручкой. Потом переклеил на куртку, это никого не беспокоило. Как никого не беспокоило и то, что всю первую половину заседания я плел кляп, который был нужен, чтобы уйти достойно, не скуля от боли», — рассказал Латыпов.

Обвиняемый объяснил, что планировал «перерезать хоть одну из сонных артерий».

«С левой стороны прорезать не удалось, но зато с правой, благодаря наклону влево, получилось разрезать — и почувствовал пальцами тепло. Даже получилось задеть артерию, но от волнения я потянул дальше, вместо того, чтобы углубиться по трахее», — описал Латыпов.

После этого, по его словам, его дернул за ногу конвоир, и он упал, ударившись головой.

«Было больно, страшно и очень стыдно. Очень стыдно, что попытка вышла неудачной. И [за] то, что есть много способов защитить своих близких и соседей, которые я в тот момент не увидел», — сказал он.

11 августа прокурор запросил для Латыпова 8,5 лет колонии и штраф в 300 базовых величин.

Латыпова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 209 УК), грубом нарушении порядка (части 1 и 2 статьи 342 УК) и сопротивлении милиционеру (часть 2 статьи 363 УК).

По версии следствия, в августе 2020 года Латыпов создал в телеграме чат, в котором призывал «к созданию дворового сообщества с целью публичного выражения своих общественно-политических взглядов и протеста, ведения деструктивной деятельности, направленной на обострение напряженности в обществе».

Минчанин, настаивал СК, создал мастерские, в которых изготавливали протестную символику, организовывал встречи участников чата, распространение агитационной продукции, разукрашивание зданий картинками «протестного характера».

По материалам дела, 15 сентября 2020 года Латыпов оказал милиционерам сопротивление, сопряженное с применением насилия, «вел себя вызывающе и агрессивно, пытаясь привлечь внимание общественности для подражания и вовлечения иных лиц в свою противоправную деятельность».

СК также настаивал, что в ходе проверки предприятия «Беларбо», где Латыпов был директором и бухгалтером, установлены факты хищения: с апреля 2019 года по сентябрь 2020 года он «путем обмана и введения в заблуждение» завладел деньгами 16 юридических лиц на сумму более 123 тысяч рублей. Латыпов, по версии СК, сообщал клиентам, что его фирма обработает борщевик дорогостоящим и высококачественным средством, но сам «использовал несертифицированное в Республики Беларусь вещество с сомнительным качеством и в разы дешевле заявленного».

Латыпов не признал вину ни по одному из эпизодов обвинения.

Минчанина задержали 15 сентября на «Площади перемен».

20 сентября государственные телеканалы ОНТ и БТ показали сюжеты, в которых утверждалось, что Латыпов организовал незаконный канал поставок опасных химикатов в страну и, по версии силовиков, собирался использовать яды против милиционеров.

В первый день заседания по его делу Латыпов попытался порезать себе горло, сказав перед этим: «ГУБОП пообещал, что если я не признаю вину, то будут уголовные дела против родных и соседей». Из суда его на скорой госпитализировали в больницу, а уже 2 июня перевели обратно в СИЗО.