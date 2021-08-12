СК проверяет экс‑посла Беларуси в Словакии Игоря Лещеню на причастность к грубому нарушению порядка

Следственный комитет подтвердил задержание экс-посла Беларуси в Словакии и делегата платформы «Сход» Игоря Лещени, пишет Sputnik.

Как сообщает издание, следователи проверяют информацию о причастности бывшего посла к совершению действий, грубо нарушающих порядок (статья 342 УК). Помимо этого, Лещеня проходит по уголовному делу о «массовых беспорядках» на территории Минска, добавляет Sputnik.

Ранее о том, что Лещеня находится на Окрестина, сообщал телеграм-канал «Списки задержанных».

11 августа силовики пришли с обыском к как минимум 25-и делегатам виртуальной платформы «Сход». Большинство из них отпустили после допроса.

«Сход», как написано у них на сайте, это цифровая платформа, которая позволяет беларусам выдвигать и избирать своих представителей и представительниц для того, чтобы «отстаивать наши интересы в национальном диалоге».

«Цифровая площадка создана для выражения интересов и мнения народа Беларуси, но не заменяет собой органы государственной власти и управления, республиканские и местные собрания», — пишут на сайте платформы.