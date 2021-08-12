Литва остановит транзит продукции «Беларуськалия» в декабре из‑за санкций США

В связи с санкциями США против Беларуси Литва прекратит транзит беларуских калийных удобрений в декабре, сообщает 15min.lt со ссылкой на министра транспорта и коммуникаций страны Марюса Скуодиса.

Минфин США, который 9 августа ввел санкции против ряда физических и юрлиц, в том числе «Беларуськалия», дал американским компаниям время до 8 декабря, чтобы прекратить сделки по калийным удобрениям.

Скуодис сказал, что из-за этих санкций литовские компании не смогут заниматься транзитом калия: «С одной стороны, мы можем сказать, что санкции касаются только американских компаний, но из практики мы знаем, что банки не будут принимать платежи за оказанные в Литве услуги в евро, а не только в долларах. Компании, если есть субъект, подпадающий под санкции, отказываются иметь с ним какие-либо деловые отношения, избегая риска, и я могу твердо заявить, что с декабря, когда санкции вступят в силу, удобрения перестанут перемещаться через Литву».

По словам министра, на долю беларуского калия приходится примерно треть грузов Литовской железной дороги и Клайпедского порта. Дальше в ЕС транспортируются около 10% удобрений, остальные отправляются в Китай, Индию и Бразилию.

9 августа санкции против Беларуси ввели также Канада и Великобритания. 24 июня секторальные санкции против Беларуси ввел Европейский союз.