Экс‑посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня находится на Окрестина

Экс-посол в Беларуси в Словакии Игорь Лещеня находится на Окрестина, сообщает телеграм-канал «Списки задержанных».

11 августа силовики пришли с обыском к как минимум 25-и делегатам виртуальной платформы «Сход». Большинство из них отпустили после допроса.

«Сход», как написано у них на сайте, это цифровая платформа, которая позволяет беларусам выдвигать и избирать своих представителей и представительниц для того, чтобы «отстаивать наши интересы в национальном диалоге». «Цифровая площадка создана для выражения интересов и мнения народа Беларуси, но не заменяет собой органы государственной власти и управления, республиканские и местные собрания», — пишут на сайте платформы.