Минчанина приговорили к 4 годам химии за угрозу сотруднику RT Константину Придыбайло

12 августа Мингорсуд приговорил 28-летнего местного жителя Святослава Лепешева к 4 годам химии за угрозу убийством (статья 186 УК) сотруднику RT Константину Придыбайло и разжигание национальной вражды в отношении русских (статья 130 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

По версии следствия, около 21:29 14 сентября 2020 года Лепешев позвонил потерпевшему Придыбайло, «имея намерения на угрозу убийством, причинением тяжких телесных повреждений». При этом, утверждает сторона обвинения, обвиняемый был пьяным. Константин Придыбайло воспринял угрозы как реальные, «поскольку Лепешев владел информацией о [его] персональных данных».

В суде зачитывали стенограмму звонка Лепешева Константину Придыбайло.

— Привет. Как ты? — интересовался Лепешев.

— Нормально, — отвечал Придыбайло.

— Угу. Ну, ты меня узнал?

— Нет, не узнал.

— Ну, тебе будет ****** [крышка].

«Вясна» отмечает, что помимо этого в разговоре звучали слова «готовься», «тебе не жить», «мы к тебе приедем» и другие.

Кроме этого, суд признал Лепешева виновным в разжигании национальной вражды. Следствие выяснило, что он разместил на сайтах «Обсуждай» и «Спрашивай» сообщения, «в которых имеется негативная оценка человека и группы людей, объединенных по национальности — русские».

Обвиняемый в суде частично признал вину, пишет «Вясна».

Потерпевший Придыбайло в суде заявил иск о компенсации морального вреда в размере 3000 рублей. Он рассказал, что после публикации его личных данных в «Черной книге Беларуси», ему поступило больше ста звонков и сообщения с угрозами и оскорблениями.

Сотрудник RT говорил в суде, что «несколько дней не мог вести нормальную журналистскую работу, потому что его телефон разрывался; не мог нормально работать на улице, боялся за свою жизнь». Как пишет «Вясна», на суде стало известно, что после звонков и сообщений с угрозами Придыбайло временно жил в посольстве России в Минске.

Судья Петр Орлов назначил Лепешеву наказание в виде 4 лет химии, он должен выплатить Придыбайло 3000 рублей моральной компенсации. Такое же наказание для обвиняемого запрашивала прокурор.