Юрист штаба Бабарико Илья Салей уехал из Беларуси в Варшаву. Об этом он сообщил у себя инстаграме.

«Решение оказалось самым сложным из принятых мной наедине с собой за последний год (а их было немало), и я до последнего момента искренне надеялся, что мне не придется его принимать, но на сегодняшний день именно такое решение кажется мне единственным возможным и в той или иной степени, удовлетворяющим всех», — написал юрист.

Илью Салея задержали 9 сентября. 10 сентября его арестовали по делу о призывах к действиям, направленным на вред национальной безопасности (статья 361 УК) и перевели из изолятора на Окрестина в СИЗО-1 на Володарского. 12 сентября Салея взяли под стражу на два месяца.

17 октября стало известно, что Салей находится под домашним арестом.

16 апреля Салею изменили меру пресечения с домашнего ареста на залог.