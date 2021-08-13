Суд признал экстремистскими издания Zerkalo.io, TUT.by и их соцсети

Суд Центрального района Минска в закрытом заседании признал информационную продукцию TUT.by, а также проект бывшей команды издания Zerkalo.io и их соцсети экстремистскими.

В начале рассмотрения дела по запросу МВД судья решил закрыть процесс «в целях защиты сведений, представляющих государственный секрет». В ходатайстве ведомства указано, что в материалах дела содержится заключение Республиканской экспертной комиссии, которое нельзя оглашать публично.

В середине июня МВД обратилось в суд Центрального района Минска с заявлением о признании экстремистскими материалы TUT.by и соцсетей издания.

Согласно заявлению, в ходе мониторинга интернета в феврале этого года на портале и в соцсетях портала нашли «материалы, затрагивающие интересы Республики Беларусь», а при анализе материалов «выявлены признаки экстремизма».

Республиканская экспертная комиссия заключила, что «действия информационного ресурса TUT.BY по информационному обеспечению протестов, созданию возможности выступать с деструктивными призывами наносят вред (ущерб) национальным интересам Республики Беларусь в политической, социальной, информационной сферах и, следовательно, национальной безопасности Республики Беларусь».

Суд приостанавливал рассмотрение дела, поскольку TUT.by обжаловал действия комиссии по вынесению экспертного заключения. Экономический суд не удовлетворил жалобу.

28 июня из телеграм-канала TUT.by исчезли почти все публикации за 2020 год и первую половину 2021-го. Редакция объяснила, что сделала это ради безопасности сотрудников и читателей.

«Мы удалили публикации из-за дела об "экстремизме" наших соцсетей и сайта. Мы сделали это для безопасности наших читателей и сотрудников», — написало издание. При этом у редакции остался архив скрытых и удаленных постов.