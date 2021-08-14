Социолога Татьяну Водолажскую освободили после 10 суток задержания по уголовному делу

Социолога, члена Координационного совета и координатора «Летучего университета» Татьяну Водолажскую освободили из минского изолятора на Окрестина, сообщает телеграм-канал «Думаць Беларусь».

4 августа Водолажскую задержали на 10 суток по уголовному делу после обыска в ее квартире . С чем связано дело, неизвестно. Тем же утром силовики пришли с обысками к философу и методологу Владимиру Мацкевичу, к бывшему руководителю EuroBelarus Владу Величко и к социологу и старшему аналитику «Центра европейской трансформации» Оксане Шелест.

После допроса Шелест отпустили под подписку о невыезде. Величко освободили под подписку о неразглашении, при этом в постановлении на обыск у него были указаны 17 статей УК. Мацкевич стал подозреваемым по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК).