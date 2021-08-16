«Мордой в асфальт, *****». «Кибер‑Партизаны» утверждают, что обнаружили прошлогоднюю запись разговора силовиков о протестах

«Кибер-Партизаны» опубликовали запись телефонного разговора о жестком подавлении прошлогодних протестов, одним из собеседников на которой, как утверждается, является замначальника общественной безопасности УВД Миноблисполкома Николай Максимович.

Собеседники на записи обсуждают, как и за что следует задерживать протестующих.

«У нас ситуация другая, они там без опознавательных знаков, скажем, в парке Дружбы народов там. Вот человек 20-30 может находиться разрозненно: на скамейках там и так далее. И потом, как это вчера было, эти 30 человек собираются, допустим, и пошли по улицам, да. И потом к ним присоединялись те, кто с дворовых территорий там выходил, вот. И тоже единично есть у кого, скажем, белые браслеты там. Каким образом нам в парке тоже задерживать этих людей?», — спрашивает человек, подписанный как Максимович.

В ответ неизвестный собеседник уточняет, какими силами располагает человек, который подписан как Максимович. Тот отвечает: 22 человека в сводном отряде.

«Ну то есть в парке пока, мы как бы, никак не проявляют — ни символики, просто сидят, да», — добавляет он.

Неизвестный собеседник отвечает, что понял его и говорит, что «сейчас символика, браслеты — это все уже ***** [блин], забудь полностью». Он поясняет, что 22 сотрудника должны быть либо на одном автобусе, либо на двух микроавтобусах.

«Как только собрались хоть пять человек, не говоря уже о 20-ти, подъезжает этот автобус ***** [блин], всех ****** [избивает], ***** [блин], закидывает в автобус, завозит в райотдел ***** [блин]. Внутренний двор есть? Во внутреннем дворе, ***** [блин], они все лежат мордой в асфальт, ***** [блин]. Вот и вся работа, ***** [блин]», — говорит неизвестный в записи.

Человек, подписанный как Максимович, замечает, что в парке есть женщины, которые просто находятся рядом «и не имеют отношения».

«Вы знаете эту категорию, ***** [блин], и женщины, которые просто находятся — они тоже очень ******* [замечательно], ***** [блин] (это по моему опыту за эти дни ***** [блин]), подливают масла в огонь, ***** [блин]. Пользуясь тем, что их не задерживают, начинают ******* [говорить], ***** [блин]: их раззадоривать, и нас ******** [осуждать]», — отмечает неизвестный.

По его мнению, для женщин во внутреннем дворе РУВД позволено одно исключение: «то, что они не лежат мордой в асфальт, ***** [блин], а стоят возле стены, ***** [блин], мордой к стене, ***** [блин]».

«Только всех ******* [избивать], ***** [блин] — вот основной посыл. И уже ******* [плевать], что они там делают. Стоит просто, ***** [блин], в стороне, ***** [к черту], ***** [проститутка], на велосипеде едет, снимает с телефона, ***** [блин] — всех задерживать и ******* [избивать]», — продолжает неизвестный.

Человек, подписанный как Максимович, говорит, что все понял, но его собеседник продолжает: «а дальше, кто уже обосрался, ***** [блин], пинка под сраку, ***** [блин], и когда-нибудь отпускайте, ***** [блин]».

«Кого знаете *** [блин], или кто там действительно, ***** [блин], утырок — тех, ***** [блин], на протокол. Ну я просто это к тому, что наполняемость ИВСов. Только потому, что у нас материально не хватает немножко», — завершает он.

На замечание своего собеседника о том, что протестующие не указывают точку сбора, неизвестный говорит ему отслеживать их по городу.

Ранее объединение бывших беларуских силовиков BYPOL утверждало, что получило от «Кибер-Партизан» аудиозаписи телефонных разговоров представителей КГБ, МВД, Следственного комитета, прокуратуры и иных силовых ведомств, находившиеся в распоряжении управления собственной безопасности МВД.