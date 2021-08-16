Правозащитницу Human Constanta Насту Лойко подозревают в содействии в неуплате налогов, она находится под подпиской о невыезде
Правозащитницу Human Constanta Насту Лойко подозревают в содействии в неуплате налогов, она находится под подпиской о невыезде
16 августа 2021, 15:29
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Правозащитницу Human Constanta Насту Лойко освободили через 72 часа после задержания сотрудниками Департамента финансовых расследований, ее подозревают в содействии в неуплате налогов (статья 243 УК РБ) по делу против правозащитного центра «Вясна», сообщили «Медиазоне» в организации.

Сейчас правозащитница находится под подпиской о невыезде и обязательством о явке.

13 августа сотрудники ДФР задержали Лойко, а после обыска в ее квартире правозащитница связалась с адвокатом и сказала, что ее оставляют в ИВС.

     
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