На восстановление костела в Будславе собрали миллион рублей

Беларусы пожертвовали более миллиона рублей на восстановление костела Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе, сообщает телеграм-канал «Адновім Будслаў разам».

Возгорание крыши костела 17 века в агрогородке Будслав Мядельского района заметили утром 11 мая незадолго до начала службы. Около 10 часов крышу над центральным нефом костела уничтожил пожар — она обрушилась. Крыша над боковыми нефами продолжала гореть.

С помощью волонтеров удалось вынести из костела принадлежности для литургии, иконы, книги и другие вещи. Среди спасенных икон была Будславская икона Божией Матери — один из почитаемых католиками Беларуси образов Богородицы — написанная в Риме и подаренная папой римским Климентом XVII.

Пожар, как сообщало МЧС, потушили в 11:24. Конференция католических епископов призвала помочь в восстановлении костела.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил пожарной безопасности (часть 2 статьи 304 УК).