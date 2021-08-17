СК возбудил уголовное дело против девушки умершего в Киеве Виталия Шишова

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Божены Жолудь за призывы к действиям против нацбезопасности Беларуси (часть 3 статьи 361 УК), сообщает ведомство.

Причина — акция возле посольства Беларуси в Киеве, где девушка «призывала к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием над личностью и вооруженным сопротивлением представителям власти».

Божена — девушка Виталия Шишова, руководителя Беларуского дома в Украине. Утром 3 августа его нашли повешенным в киевском парке.

Вечером того же дня у посольства Беларуси прошла акция памяти Шишова, где Божена выступила с речью и сказала: «Я вас всех прошу: перестаньте ходить с цветами, плакатами. Мирным протестом мы ничего не решим. Вчера это произошло с Виталиком ㅡ завтра произойдет с вами. А им все равно».