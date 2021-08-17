«Нарушило архитектурную выразительность сооружений». Жительнице Михановичей дали штраф в 4 350 рублей за бчб‑рисунок

37-летнюю жительницу Михановичей оштрафовали на 4 350 рублей по статье об осквернении сооружений (статья 341 УК), сообщает сайт прокуратуры.

Как уточняет ведомство, обвиняемая нарисовала на трех опорных линиях электропередач в Михановичах бело-красно-белый флаг.

«Это сделало невозможным эстетическое восприятие названных сооружений и нарушило их архитектурную выразительность», — пишет прокуратура.

Жительница Михановичей признала вину. Ущерб, сообщает ведомство, она возместила в ходе предварительного расследования.