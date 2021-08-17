В Верховном суде рассмотрят иск о ликвидации «Союза беларуских писателей», в который входит Светлана Алексиевич
В Верховном суде рассмотрят иск о ликвидации «Союза беларуских писателей», в который входит Светлана Алексиевич
17 августа 2021, 14:49
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Верховный суд возбудил гражданское дело по иску Минюста о ликвидации общественного объединения «Союз беларуских писателей», сообщает сама организация.

На 24 августа назначен опрос в порядке подготовки дела к судебному разбирательству.

В Беларуси работает два литературных объединения: неправительственный «Союз беларуских писателей», которым руководит Борис Петрович и в состав которого входит Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, и поддерживающий власть «Союз писателей Беларуси» во главе с Николаем Чергинцом.

     
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