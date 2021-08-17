Арестованный по трем уголовным статьям Роман Протасевич запустил проект SPRAVA, где «не будет места откровенной пропаганде»
Арестованный по трем уголовным статьям Роман Протасевич запустил проект SPRAVA, где «не будет места откровенной пропаганде»
Протасевич
17 августа 2021, 16:13
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Роман Протасевич, которого задержали в Беларуси в мае и обвинили по трем уголовным статьям, объявил о запуске проекта SPRAVA. Анонс проекта опубликован в телеграм-канале издания.

Протасевич обещает читателям «самые точные инсайды, взвешенный подход к подаче новостей и мнение человека, который побывал со всех сторон информационных баррикад».

«Здесь не будет языка вражды. Здесь не будет непроверенной информации. Здесь не будет места откровенной пропаганде», — утверждается в анонсе.

В одном из первых постов SPRAVA сообщила, что «с очень высокой долей вероятности освобождение раскаявшихся оппозиционеров может произойти уже до конца этого года». В списке первых ста кандидатов на помилование есть блогер Игорь Лосик, утверждает проект.

«Представители власти понимают это и готовы идти на диалог. Условие одно и максимально простое — признать свои ошибки и вину. Можно сколько угодно говорить про беларуские законы и их несоразмерность, но если живешь в стране — обязуйся соблюдать. Какими бы они не были», — написано в том же посте.

23 мая Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали в Минске — они летели из Афин в Вильнюс, но самолет экстренно сел в Беларуси после ложного сообщения о бомбе на борту. «Би-би-си» со ссылкой на источник писала, что Сапегу подозревают по трем уголовным статьям: грубое нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), массовые беспорядки (часть 1 статьи 293 УК) и разжигание социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК). По тем же статьям в Беларуси обвиняют Протасевича.

25 июня стало известно, что Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест.

Обновлено в 16:31. Добавлена информация проекта про возможное помилование заключенных.

     
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