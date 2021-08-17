Арестованный по трем уголовным статьям Роман Протасевич запустил проект SPRAVA, где «не будет места откровенной пропаганде»

Роман Протасевич, которого задержали в Беларуси в мае и обвинили по трем уголовным статьям, объявил о запуске проекта SPRAVA. Анонс проекта опубликован в телеграм-канале издания.

Протасевич обещает читателям «самые точные инсайды, взвешенный подход к подаче новостей и мнение человека, который побывал со всех сторон информационных баррикад».

«Здесь не будет языка вражды. Здесь не будет непроверенной информации. Здесь не будет места откровенной пропаганде», — утверждается в анонсе.

В одном из первых постов SPRAVA сообщила, что «с очень высокой долей вероятности освобождение раскаявшихся оппозиционеров может произойти уже до конца этого года». В списке первых ста кандидатов на помилование есть блогер Игорь Лосик, утверждает проект.

«Представители власти понимают это и готовы идти на диалог. Условие одно и максимально простое — признать свои ошибки и вину. Можно сколько угодно говорить про беларуские законы и их несоразмерность, но если живешь в стране — обязуйся соблюдать. Какими бы они не были», — написано в том же посте.

23 мая Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали в Минске — они летели из Афин в Вильнюс, но самолет экстренно сел в Беларуси после ложного сообщения о бомбе на борту. «Би-би-си» со ссылкой на источник писала, что Сапегу подозревают по трем уголовным статьям: грубое нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), массовые беспорядки (часть 1 статьи 293 УК) и разжигание социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК). По тем же статьям в Беларуси обвиняют Протасевича.

25 июня стало известно, что Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест.

Обновлено в 16:31. Добавлена информация проекта про возможное помилование заключенных.