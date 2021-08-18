«Абсолютбанк», попавший под санкции США, приостановил выдачу и обслуживание карт Visa

«Абсолютбанк» приостановил оказание некоторых услуг физическим лицам. Об этом говорится в заявлении банка от 16 августа.

Теперь для физлиц недоступны операции такие операции как перевод денежных средств в иностранной валюте (кроме российских рублей и переводов на счета в банках-резидентах); выдача и обслуживание карточек международной платежной системы VISA; отправка и выдача переводов в международной системе Western Union.

9 августа под санкции США попал беларуский бизнесмен Николай Воробей, которого называют близким к Лукашенко. С Воробьем связывают некоторые компании, оказавшиеся в санкционном списке США. В том числе с компанией «Интерсервис», которой и принадлежит «Абсолютбанк» — он тоже попал под санкции США. После того, как Воробей попал в санкционный список ЕС, он и его жена перестали быть владельцем «Интерсервиса».