Минчанина Сергея Каравая, рассказавшего о десятках погибших во время протестов, осудили на 3 года за мошенничество

Суд Первомайского района Минска приговорил минчанина К., рассказавшего о десятках погибших во время первых дней протестов, к 3 годам колонии и штрафу в 80 базовых величин по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 209 УК) и в причинении имущественного ущерба в крупном размере (часть 2 статьи 216 УК), сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В августе 2020 года минчанин Сергей Каравай в эфире телеканала «Дождь» рассказал о десятках погибших в первые дни протестов — а позже он стал обвиняемым по той же части статьи о мошенничестве, сообщал телеканал СТВ.

«В ходе судебного следствия установлено, что ранее судимый за мошенничество К. под предлогом содействия в поиске без вести пропавших лиц, а также помощи больным COVID-19 получал спонсорскую помощь. Он действовал от имени учреждений: "Поисково-спасательный отряд "Над Цной"", "Центр социальной помощи БЕЛСПАС", "Центр медицинской помощи Дзержинский", "Центр Экстренной помощи катастроф и ДТП БОРОВЛЯНСКИЙ". Потерпевшим и свидетелям К. сообщал недостоверные сведения о характере своей деятельности, в том числе о том, что является медицинским работником», — пишет ведомство.

По версии следствия, обвиняемый также «закупал товары, приобретал услуги и арендовал транспортные средства с отсрочкой платежа без их дальнейшей оплаты». Ущерб, причиненный такими действиями, оценили в более чем 33,5 тысячи рублей.

«К слову, летом 2020 года К., называя себя медработником, передал СМИ недостоверные сведения о десятках погибших от действий сотрудников правоохранительных органов в ходе пресечения несанкционированных массовых мероприятий», — добавляет Генпрокуратура.

Как пишет ведомство, поскольку у обвиняемого имеется органическое расстройство личности, к нему применили принудительные меры безопасности и лечения.

13 августа Сергей Каравай выступил в эфире телеканала «Дождь» — ведущая представила его как доктора. Он рассказал о более чем 20-ти погибших в больницах после первых дней протестов в Беларуси. Вскоре телеканал признал, что сообщение Каравая не соответствует действительности и принес извинения.

Позже Каравай появился в видео Следственного комитета — он рассказал, что никогда не работал в медицинских учреждениях, и лишь помогал медикам как волонтер.

«Эта информация была мной взята просто по тому увиденному, как ездили скорые медицинской помощи, и все. Ну, я посчитал, что они со светом ездят, значит, люди в этих "скорых помощах" либо погибшие, либо уже умершие», — пояснил он и добавил, что эта информация основывалась на его предположениях.

Все сказанное им для разных телеканалов Каравай объяснил желанием прекратить «массовые беспорядки», а форму медика он надел, чтобы его могли заметить те, кому нужна была помощь. Еще одной причиной для ношения формы он назвал желание избежать пулевого или иного ранения.