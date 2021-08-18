В Верховном суде рассмотрят иск о ликвидации общественного объединения БНФ «Адраджэньне»

Верховный суд возбудил гражданское дело по иску Минюста о ликвидации общественного объединения БНФ «Адраджэньне», сообщает сама организация.

В рамках подготовки дела к рассмотрению в суд 20 августа вызывают представителя организации.

По словам исполняющего обязанности руководителя объединения Вадима Саранчукова, основанием для иска Минюста стало несоблюдение требований письменного предупреждения, которое было вынесено 14 июля. В этот день в офисе организации прошел обыск, после которого помещение опечатали, поэтому сотрудники не имели доступа к документам.

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Общественное объединение БНФ «Адраджэньне» основано в 1988 году и зарегистрировано как национальное общественное объединение в 1991 году. Объединение структурно и юридически отделено от партии БНФ, хотя руководство движения и политической партии одинаковое — обеими руководит Григорий Костусев, который сейчас находится под стражей в СИЗО КГБ.

Политолога Александра Федуту, юриста Юрия Зенковича, главу партии БНФ Григория Костусева и бухгалтера Ольгу Голубович обвиняют в заговоре с целью захвата государственной власти (часть 1 статьи 357 УК). Их задержали в апреле. Кроме них по делу проходят еще несколько человек, проживающих не в Беларуси.

По версии КГБ, обвиняемые при поддержке американских спецслужб планировали государственный переворот и убийство Александра Лукашенко и всей его семьи.