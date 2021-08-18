Силовики задержали брата уехавшего из страны экс‑сотрудника ГУБОПиК Станислава Лупоносова

17 августа силовики задержали директора строительной фирмы Михаила Лупоносова по обвинению в служебном подлоге (часть 1 статьи 427 УК), сообщает «Наша Ніва».

Информацию об этом «Медиазоне» подтвердили в объединении бывших беларуских силовиков BYPOL. Утверждается, что Михаил Лупоносов задержан на трое суток и находится на Окрестина, а обвиняют его в служебном подлоге в 2016 году.

Михаил — брат экс-сотрудника ГУБОПиК Станислава Лупоносова, который во время службы сотрудничал с инициативой BYPOL, а в декабре 2020 года уехал в Украину. СК возбудил против него уголовное дело о несанкционированном копировании информации, повлекшем причинение существенного вреда (статья 352 УК).

Ранее КГБ внес Лупоносова в список лиц, причастных к террористической деятельности на основании обвинения по статье о подготовке теракта в составе организованной группы (часть 1 статьи 14 и часть 3 статьи 289 УК).