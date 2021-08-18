Суд признал экстремистским телеграм‑канал «Кибер‑Партизаны»

Суд Центрального района Минска признал экстремистскими телеграм-каналы «Кибер-Партизаны» и «Кибер-сливы», сообщает пресс-служба МВД.

По утверждению МВД, в этих каналах «публиковали материалы, направленные на дискредитацию сотрудников правоохранительных органов и представителей органов госуправления, а также на разжигание социальной вражды».

В августе этого года «Кибер-Партизаны» заявляли о взломе различных баз МВД, в том числе базы с данными о 40 тысячах задержанных по протестным статьям и базы с записями телефонных разговоров сотрудников силовых органов.

Объединение бывших беларуских силовиков BYPOL утверждало, что получило от «Кибер-Партизан» записи прослушки сотрудников КГБ, МВД, СК и прокуратуры.