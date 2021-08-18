Верховный суд признал террористическими «Отряды гражданской самообороны Беларуси»

Верховный суд признал террористической организацию «Отряды гражданской самообороны Беларуси», сообщает Генпрокуратура.

По заявлению ведомства, ОГСБ было создано в сентябре 2020 года «в целях осуществления противоправной деятельности и объединяло радикально настроенных граждан для насильственной смены государственной власти».

Утверждается, что руководители и члены организации «приступили к совершению» терактов на территории Беларуси.

Деятельность ОГСБ на территории Беларуси запрещена с сегодня.

Ранее прокуратура утверждала, что для «участия в мероприятиях по насильственной смене государственной власти и терактах, вербовки, связи со сторонниками <…> были созданы телеграм-чаты и каналы, где подписчиков обучали правилам сбора самодельных взрывных устройств и тактике силового противодействия правоохранителям».

Руководители ОГСБ, по данным ведомства, находятся за пределами Беларуси. С апреля этого года «в сообществе планировали поджоги зданий, автотранспорта», а «руководители и участники организации уже преступили к совершению преступлений террористического характера».