Прокуроры запросили от 3 до 4 лет лишения свободы еще шестерым обвиняемым по делу о «беспорядках» в Бресте

17 августа в Московском суде Бреста гособвинение запросило от 3 до 4 лет колонии в условиях усиленного режима для шестерых обвиняемых по делу о «беспорядках» в Бресте (часть 2 статьи 293 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Как пишут правозащитники, прокуроры Дарья Жук и Вадим Богатко запросили 4 года лишения свободы для Владимира Кобринца и Андрея Кондрасюка, 3,5 года для Артура Амирова и 3 года — для Николая Малюты, Романа Павленко и Вадима Чепелевича.

При этом, отмечают правозащитники, Кондрасюк в суде рассказал, что после задержания 10 августа силовики в грузовике «начали давать различные команды», а если мужчина не выполнял их, то его били.

«Демонтировали бой асфальтобетона». В Бресте обвиняемых по делу о протестах в августе судят десятками, они должны выплатить 23 тысячи рублей ущерба

Согласно версии следствия, 10 августа во время акции протеста на центральных улицах Бреста обвиняемые «грубо нарушили общественный порядок и совершили погромы». Они нанесли сотрудникам милиции удары руками, ногами, различными предметами. Фигуранты, по версии обвинения, наносили удары милиционерам — досками, палками, урнами, фрагментами скамеек, тротуарной плитки и асфальта, бутылками, камнями, металлическими болтами, емкостями с краской, пиротехническими изделиями. Кроме этого, обвиняемые умышленно уничтожили и повредили транспортные средства и другое имущество, принадлежавшее милиции и гражданским.

Потерпевшими в результате признали 19 милиционеров.

Общая сумма причиненного ущерба оценивается в примерно 24 тысячи рублей: повреждены 13 автомобилей милиции, один автобус, щиты, шлемы, бронежилеты, асфальт, тротуарная плитка, скамейки, урны, деревья.

Еще несколько групп обвиняемых уже успели осудить: первой группе из девяти человек вынесли приговоры 10 марта, второй (состоящей из 13 человек) назначили наказание 21 мая. Приговор третьей группе обвиняемых вынесли 12 августа, но четвертую группу успели осудить раньше — 12 июля.