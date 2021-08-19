Четверо сотрудников Пресс‑клуба, задержанных в декабре, вышли на свободу

Сотрудники Пресс-клуба Юлия Слуцкая, Петр Слуцкий, Сергей Ольшевский и Алла Шарко, которых задержали в декабре 2020 года, вышли на свободу. Об этом сообщает «Наша Ніва».

Основателя организации Слуцкую задержали 22 декабря в аэропорту, в ее квартире провели обыск, после которого задержали и ее сына Петра Слуцкого. Также с обысками пришли к другим сотрудникам организации.

Слуцкой предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 243 УК), а директору организации Сергею Ольшевскому — в соучастии в том же преступлении (часть 6 статьи 16, часть 2 статьи 243 УК).

Обвинения в пособничестве в уклонении от уплаты налогов также предъявили программному директору Алле Шарко, операторам Петру Слуцкому и Денису Соколовскому, члену Координационного совета и бывшей журналистке БТ Ксении Луцкиной.