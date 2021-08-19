«Пресс‑клуб» сообщил о помиловании сотрудников, отпущенных сегодня из СИЗО

Основателя «Пресс-клуба» Юлию Слуцкую, оператора Петра Слуцкого, директора Сергея Ольшевского и программного директора Аллу Шарко помиловали, сообщает организация.

Согласно уголовному кодексу Беларуси, от уголовной ответственности может освобождаться тот, кто «добровольно возместил причиненный ущерб, уплатил доход, полученный преступным путем».

6 января родные задержанных перевели на счет СК 110 тысяч рублей в качестве «возмещения нанесенных убытков».

Юрист правозащитного центра «Вясна» Павел Сапелко рассказывал Reform.by о работе системы помилования в Беларуси. По его словам, прошение может подать каждый заключенный, а помилование «осуществляется президентом в индивидуальном порядке». При этом до поступления ему документа прошение рассматривает специальная комиссия. Последний раз ее состав изменяли в начале 2020 года.

Сапелко поясняет, что обращения заключенных передают через администрацию учреждения, где они находятся: «И есть определенные ограничения. Например, если заключенные не возместили определенный ущерб, если к ним ранее применялась амнистия, если они злостные нарушители, то ходатайства таких людей направляются в Комиссию только в исключительных случаях. И эти случаи определяет администрация колонии, именно от них зависит, попадет человек на комиссию о помиловании или нет».

Конкретной формы для заявления нет. При рассмотрении заявления учитываются личность заключенного и его отношение к содеянному, возместил ли он ущерб, в чем его обвинили или признали виновным и прочее. «Если заключенный хочет повысить шансы на помилование, то человеку нужно писать все, что может эти шансы повысить. Нужно писать и про раскаяние, если он раскаивается, и про наличие проблем со здоровьем, и про наличие проблем в семье», — говорит юрист.

По его словам, комиссия по помилованию собирается не реже чем раз в квартал. Помилование вступает в силу, как только подписанный президентом указ поступает в место лишения свободы. Как отмечает Сапелко, указы о помиловании нигде не публикуются.

Слуцкую задержали 22 декабря в аэропорту, в ее квартире провели обыск, после которого задержали и ее сына Петра Слуцкого. Также с обысками пришли к другим сотрудникам организации.

Слуцкой предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 243 УК), а директору организации Сергею Ольшевскому — в соучастии в том же преступлении (часть 6 статьи 16, часть 2 статьи 243 УК).

Обвинения в пособничестве в уклонении от уплаты налогов также предъявили программному директору Алле Шарко, операторам Петру Слуцкому и Денису Соколовскому, члену Координационного совета и бывшей журналистке БТ Ксении Луцкиной.