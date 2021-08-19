«Выборы видишь?»: в офисы резидента ПВТ IT‑компании SolbegSoft пришел Департамент финансовых расследований

Сотрудники Департамента финансовых расследований пришли в офисы резидента ПВТ IT-компании SolbegSoft, пишет телеграм-канал «Выборы видишь?».

Как сообщили телеграм-каналу несколько источников, которые не называются, сотрудники ДФР обыскали брестский и минский офисы компании. Во время обыска из брестского офиса изъяли всю технику.

Издание Dev.by уточняет, что, по словам представителей компании, обыска в минском офисе SolbegSoft не было. По информации издания, в Бресте обыскали и офис их дочерней компании SmartexLab. Компании находятся в одном и том же здании, на одном этаже.

По какому делу проходили обыски, неизвестно.

Обновлено в 16:54. Добавлена информация Dev.by про то, что в минском офисе SolbegSoft обыска не было, но был в офисе их дочерней компании SmartexLab.