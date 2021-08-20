Суд признал экстремистским телеграм‑канал «Баста!»

Суд по заявлению прокуратуры Московского района Минска признал экстремистским телеграм-канал «Баста!», сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Основанием для заявления прокуратуры стали призывы к протестам, хулиганству и насилию в отношении госслужащих, пишет ведомство.

Телеграм-канал будет включен в республиканский список экстремистских материалов. На момент публикации новости на него подписано более 80 тысяч человек.

13 августа суд в Минске в закрытом заседании признал информационную продукцию TUT.by, а также проект бывшей команды издания Zerkalo и их соцсети экстремистскими. Экстремистскими суды признали уже более 70 каналов в телеграме.