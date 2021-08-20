Редактора «Виртуального Бреста» оштрафовали за признанной экстремистской публикацию на сайте

Суд Московского района Бреста оштрафовал на 10 базовых величин редактора издания «Виртуальный Брест» Андрея Кухарчика по статье о распространении экстремистских материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП), сообщает БАЖ.

Также суд постановил конфисковать компьютер Кухарчика, который, по его словам, у него забрали после обыска в июле.

Редактора издания судили за текст на сайте, иллюстрацией к которому было размещено фото фигуранта «дела Автуховича» Владимира Гундаря в одежде с элементами орнамента. В июне по запросу ГУБОПиК, который посчитал, что орнамент содержит свастику, суд признал эту публикацию экстремистским материалом.

Ранее у Андрея Кухарчика проходили обыски 26 февраля по делу о массовых беспорядках (статья 342 УК) и 9 июля по неизвестной причине.