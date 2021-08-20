Экс‑посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня вышел на свободу

Экс-посл Беларуси в Словакии и делегата платформы «Сход» Игорь Лещеня вышел на свободу, сообщила в фейсбуке его дочь.

Через дочь Анастасию Лещеня передал, что за ним «сохраняется статус подозреваемого», но не уточнил, по какому делу. Экс-дипломат дал подписку о неразглашении.

Игорь Лещеня провел за решеткой 10 дней. Его задержали 11 августа. Sputnik со ссылкой на СК писал, что следователи проверяют информацию о причастности бывшего посла к совершению действий, грубо нарушающих порядок (статья 342 УК).

11 августа силовики пришли с обыском к как минимум 25-и делегатам виртуальной платформы «Сход». Большинство из них отпустили после допроса.

«Сход», как написано у них на сайте, это цифровая платформа, которая позволяет беларусам выдвигать и избирать своих представителей и представительниц для того, чтобы «отстаивать наши интересы в национальном диалоге».

«Цифровая площадка создана для выражения интересов и мнения народа Беларуси, но не заменяет собой органы государственной власти и управления, республиканские и местные собрания», — пишут на сайте платформы.