Бывшей журналистке БТ Ксении Луцкиной, проходящей по делу «Пресс‑клуба», предъявили новое обвинение

Бывшей журналистке БТ Ксении Луцкиной, которая проходит по делу «Пресс-клуба», предъявили новое обвинение, сообщила основательница организации Юлия Слуцкая.

По информации Слуцкой, Луцкину обвиняют в заговоре с целью захвата государственной власти (статья 357 УК).

22 декабря в аэропорту задержали основательницу «Пресс-клуба» Юлию Слуцкую. В ее квартире провели обыск, после которого задержали и ее сына Петра. Также с обысками пришли к другим сотрудникам организации.

Слуцкой предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 243 УК), а директору организации Сергею Ольшевскому — в соучастии в том же преступлении (часть 6 статьи 16, часть 2 статьи 243 УК).

«Первый допрос длился почти 36 часов». Основательница «Пресс‑клуба» дала интервью после освобождения

Обвинения в пособничестве в уклонении от уплаты налогов также предъявили программному директору Алле Шарко, операторам Петру Слуцкому и Денису Соколовскому, члену Координационного совета и бывшей журналистке БТ Ксении Луцкиной.

19 августа Слуцкая и ее сын Петр, Алла Шарко и Сергей Ольшевский вышли из СИЗО в связи с прекращением уголовного дела. Луцкина и Соколовский остались под стражей.

Согласно уголовному кодексу Беларуси, от уголовной ответственности может освобождаться тот, кто «добровольно возместил причиненный ущерб, уплатил доход, полученный преступным путем». Слуцкая рассказывала, что вышедшие на свободу сотрудники организации писали прошение о помиловании. Но по беларускому УК помиловать возможно только осужденного.

6 января родные задержанных перевели на счет СК 110 тысяч рублей в качестве «возмещения нанесенных убытков».