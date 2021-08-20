Вышел на свободу менеджер PandaDoc Виктор Кувшинов

Вышел на свободу менеджер по продукту в PandaDoc Виктор Кувшинов, сообщила в своем инстаграме его жена Александра Дикан.

«Самый лучший день в моей жизни, наверное — Витя на свободе, скоро будет дома», — написала Александра.

Ранее трем обвиняемым по делу PandaDoc — главному бухгалтеру Юлии Шардыко, HR Владиславу Михолапу и Дмитрию Рабцевичу — изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

2 сентября в IT-компании PandaDoc прошли обыски. Четырех сотрудников арестовали по делу о хищении 107 тысяч рублей. Позже им предъявили обвинение по части 4 статьи 209 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Правозащитники признали сотрудников PandaDoc политзаключенными.

Ранее основатель и руководитель компании Микита Микадо предложил инициативу по финансовой помощи силовикам, которые уйдут со службы. 15 сентября он приостановил проект помощи силовикам, на следующий день CEO Deepdee и один из сооснователей фонда солидарности BYSOL Ярослав Лихачевский сообщил, что продолжит проект Микиты Микадо.