В Москве полиция задержала двух активистов за бело‑красно‑белый флаг, вывешенный во время матча по пляжному футболу

В Москве полиция задержала двух активистов, которые вывесили бело-красно-белый флаг на стадионе «Лужники» во время матча по пляжному футболу между сборными Беларуси и Швейцарии, пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на одного из задержанных.

Активистов доставили в отдел полиции по обслуживанию комплекса «Лужники», им вменяют нарушение правил поведения зрителей при проведении спортивных соревнований (статья 20.31 КоАП РФ).

Как позже добавило «ОВД-Инфо», задержанных оставляют на ночь в отделе полиции до суда, который запланирован на понедельник.

Обновлено в 20:13. Добавлена информация «ОВД-Инфо» о предстоящем суде над задержанными.