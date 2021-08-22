«Вясна»: осужденный на 3 года химии Владислав Устин сбежал из исправительного учреждения и уехал из Беларуси

Владислав Устин, осужденный на 3 года химии по статье о насилии в отношении милиции (статья 364 УК), сбежал из исправительного учреждения и уехал из Беларуси, сообщает «Вясна».

14 ноября 2020 года 22-летнего Владислава Устина суд Центрального района Минска приговорил к 3 годам химии по обвинению в насилии в отношении милиционеров (статья 364 УК).

Речь идет о протестах 14 июля 2020 года, когда ЦИК Беларуси отказал в регистрации двум кандидатам в президенты — Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Вечером в Минске, Бресте, Гомеле и еще нескольких городах страны начались акции протеста. Силовики жестко задерживали протестующих, в Минске происходили стычки демонстрантов с омоновцами. По информации правозащитного центра «Вясна», в столице тогда задержали как минимум 223 человека.

4 августа стало известно, что из исправительного учреждения сбежал осужденный на 3,5 года химии Дмитрий Кулаков.