Вышел на свободу активист Павел Виноградов

Активист и ведущий программы на «Белсате» «Гэта ж Вінаград» Павел Виноградов вышел на свободу, сообщила «Медиазоне» его жена.

5 августа стало известно, что Виноградова завели уголовное дело о клевете на Александра Лукашенко (часть 1 статьи 367 УК) за пост в фейсбуке. Сейчас он остается в статусе подозреваемого по делу.

«Позвонил следователь. В отношении Павла возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 367. За тот самый пост в фейсбуке от 8 мая. Как я понимаю, он пока в статусе подозреваемого», — писала Светлана.

7 июля мужчину арестовали на 15 суток за этот пост в фейсбуке. В суде его расценили как призыв к несанкционированному мероприятию (часть 2 статьи 24.23 КоАП).

20 июля стало известно, что его арестовали еще на 30 суток по статье о несанкционированном мероприятии (часть 3 статьи 24.23 КоАП). Тогда Светлана сообщала, что «в отношении того самого поста проводится проверка на наличие уголовного преступления».