Двоих минчан приговорили к 2 годам ограничения свободы за восстановление граффити с «диджеями перемен»

Суд Центрального района Минска приговорил 37-летнего Василия Логвинова и 29-летнюю Диану Каранкевич к двум годам химии и домашней химии соответственно за восстановление граффити с «диджеями перемен» — их судили по статье о злостном хулиганстве (часть 2 статьи 339 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Согласно обвинению, в ночь с 7 на 8 мая Каранкевич, Логвинов и другие неустановленные лица «по мотивам политической и идеологической враждебности из хулиганских соображений, сопряженных с грубым нарушением порядка и очевидным неуважением к гражданам», и нанесли черной и белой эмалью рисунок на парковке по адресу Червякова, 60. Этим они причинили ущерб товариществу собственников «Паркинг на Сморговском» в размере чуть более 334 рублей.

Как отмечает центр, Логвинов и Каранкевич признали вину частично — они действительно нанесли рисунок, однако их действия, считают обвиняемые, следует квалифицировать как административное правонарушение. Еще до суда они полностью возместили предъявленный им ущерб.

Защита посчитала, что в действиях обвиняемых не было состава преступления и просила оправдать своих клиентов. Сами обвиняемые в последнем слове рассказали, что не собирались «накалять обстановку в обществе» и не хотели никого «оскорбить или унизить» посредством рисунка.