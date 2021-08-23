Прокуроры в Бресте запросили наказание, не связанное с лишением свободы, еще одной группе обвиняемых по «хороводному делу»

В суде Ленинского района Бреста прокуроры Александр Батюшко и Михаил Ющук запросили сроки для еще 14 обвиняемым в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) по «хороводному делу», сообщает «Вясна».

Для Екатерины Бровач и Юрия Сацюка гособвинители запросили 1,5 года домашней химии; для Глеба Никоновича, Игоря Семыкина, Артема Тарасюка, Александра Жука, Сергея Кононовича и Константина Свидуновича — 1,5 года химии. 2 годам домашней химии обвинение попросило назначить Виктору Отрошко и Татьяне Рогачевской, а Артему Ласскому и Даниилу Дитковскому — 2 года химии.

2,5 года химии гособвинители запросили для Ильи Егорова, которому вменяют также злостное хулиганство (часть 2 статьи 339 УК). По этой же статье 2,5 года химии запросили для Игоря Винокурова — учитывая приговор, который ему уже вынесли по «хороводному делу» в составе другой группы обвиняемых.

В воскресенье 13 сентября 2020 года протестующие собрались у памятника 1000-летию Бреста и отправились маршем по центральным улицам города. На проспекте Машерова они вышли на проезжую часть, а на перекрестке с бульваром Космонавтов остановились, скандируя: «Это наша площадь!».

Движение транспорта оказалось заблокировано. Демонстранты начали танцевать и водить хороводы на перекрестке, распевая «Муры» и «Тры чарапахі». Около 17:00 на площади появился водомет. Люди сперва разбежались, но струя воды не достигала толпы протестующих, и позже они вернулись.

Вскоре управление Следственного комитета по Брестской области возбудило уголовное дело о массовых беспорядках. Их обвиняют в организации или участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК).