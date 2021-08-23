В Карелии восемь беларусов госпитализированы после отравления; двое из них умерли

22 августа в Пудожском районе Карелии восемь жителей Беларуси госпитализированы после отравления суррогатным алкоголем, один из них скончался, сообщает Минздрав республики. При этом начальник местного отдела чрезвычайных ситуаций рассказал «Медиазоне», что погибших уже двое, а причина отравления до конца не известна.

Как пишет пресс-служба ведомства, один из беларусов умер до приезда бригады скорой помощи.

Еще один человек, которого госпитализировали в Пудожскую центральную районную больницу, утром впал в состояние клинической смерти, но его удалось реанимировать.

Как рассказал «Медиазоне» начальник отдела чрезвычайных ситуаций администрации Пудожского района Виктор Легостов, отравившиеся беларусы работали в «Россетях», а причиной их отравления мог быть и не алкоголь.

«Это были подрядчики в "Россетях", кусты убирали под линией электропередач. Пока говорить, что за алкоголь, рано. Они алкоголь вроде бы употребляли, но употребляли разный алкоголь. Говорят, что грибы ели. То есть, возможно, приняли наши какие-нибудь несъедобные грибы за съедобные», — уточнил он.

В местном отделении СК «Медиазоне» сказали, что начали проверку по факту гибели одного из рабочих. При этом, по словам Легостова, погибших уже двое: второй отравившийся мужчина скончался сегодня.

Кроме этого, пишет пресс-служба карельского Минздрава, двое пациентов находятся в тяжелом состоянии на гемодиализе, еще один пациент поступил в больницу с признаками отравления, а у оставшихся троих нет таких признаков. При этом ведомство отмечает, что они все же находятся в больнице, поскольку отравление может проявиться через несколько дней в виде острой почечной недостаточности.

По сообщению ведомства, сегодня санитарная авиация доставит пациентов в Медвежьегорскую центральную районную больницу для возможного проведения гемодиализа.

Обновлено в 16:33. Добавлен комментарий начальника отдела чрезвычайных ситуаций Пудожского района Виктора Легостова о смерти второго отравившегося беларуса и о возможных причинах отравления.