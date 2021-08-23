В Москве оштрафовали беларуса, которого задержали за бело‑красно‑белый флаг, вывешенный на трибунах «Лужников»

Хамовнический районный суд Москвы оштрафовал 51-летнего Игоря Селиханова на 5 000 российских рублей по статье о нарушении правил поведения зрителей спортивных соревнований (часть 1 статьи 20.31 КоАП РФ) за бело-красно белый флаг, вывешенный на стадионе «Лужники» во время матча по пляжному футболу между сборными Беларуси и Швейцарии, рассказала «Медиазоне» юрист Елена Макарова.

Заседание по делу второго беларуса, 45-летнего Сергея Цевана, задержанного за те же действия, отложено до 6 сентября. Ему вменяют ту же статью (часть 1 статьи 20.31 КоАП РФ).

Ранее московская полиция задержала беларусов, которые вывесили бело-красно-белый флаг на стадионе «Лужники» — тогда проходил матч по пляжному футболу между сборными Беларуси и Швейцарии. Их доставили в отдел полиции по обслуживанию комплекса и оставили там на ночь до суда.