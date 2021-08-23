«Радыё Свабода»: вышел на свободу бывший оператор БТ Денис Соколовский, обвиняемый по делу «Пресс‑клуба»

Обвиняемый по делу «Пресс-клуба» бывший оператор БТ Денис Соколовский вышел на свободу, пишет «Радые Свабода» со ссылкой на его родственников. Его дочь Василина подтвердила «Медиазоне» эту информацию.

22 декабря 2020 года в минском аэропорту задержали Юлию Слуцкую, основательницу «Пресс-клуба» — площадки, проводящей тренинги и лекции для журналистов. В ее квартире провели обыск, после которого задержали и ее сына Петра. Также с обысками пришли к другим сотрудникам организации.

Слуцкой предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 243 УК), а директору организации Сергею Ольшевскому — в соучастии в том же преступлении (часть 6 статьи 16, часть 2 статьи 243 УК).

Манго, «три дэ» каша и «альтернативное телевидение». Юлия Слуцкая — о деле «Пресс‑клуба», СИЗО и неожиданном освобождении

Помимо них, обвинения в пособничестве в уклонении от уплаты налогов также предъявили программному директору Алле Шарко, операторам Петру Слуцкому и Денису Соколовскому, члену Координационного совета и бывшей журналистке БТ Ксении Луцкиной.

19 августа Слуцкая и ее сын Петр, Алла Шарко и Сергей Ольшевский вышли из СИЗО в связи с прекращением уголовного дела.

Согласно уголовному кодексу Беларуси, от уголовной ответственности может освобождаться тот, кто «добровольно возместил причиненный ущерб, уплатил доход, полученный преступным путем». Слуцкая рассказывала, что вышедшие на свободу сотрудники организации писали прошение о помиловании. Но по беларускому УК помиловать возможно только осужденного.

6 января родные задержанных перевели на счет СК 110 тысяч рублей в качестве «возмещения нанесенных убытков». Позже Слуцкая рассказала, что для освобождения необходимо было выплатить двойную общую сумму ущерба, то есть около 200 000 рублей.

Обновлено в 20:03. Добавлено подтверждение информации об освобождении Соколовского от его дочери Василины.