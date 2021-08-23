Суд приговорил гомельчанина к году колонии за сохраненную во «ВКонтакте» песню со словами «Лукашенко, уходи!»

Суд в Гомеле приговорил местного жителя Сергея Балахонова к году колонии за то, что на своей странице во «ВКонтакте» он разместил песню, содержащую слова «Лукашенко, уходи!», сообщает «Вясна».

Суд признал Балахонова виновным в оскорблении Лукашенко (статья 368 УК). В суде мужчина признал, что действительно опубликовал аудиозапись, но добавил, что делал это не на основе политической вражды, пишет «Вясна».

Как пишут правозащитники, в суде он объяснял, что, подыскивая новые песни для своего плейлиста, среди прочего он сохранил сохранил аудиофайл, за который на него завели уголовное дело.

Эксперты, проводившие лингвистическую экспертизу, пришли к выводу, что текст песни носит оскорбительный характер. Силовик, выступивший в суде свидетелем, рассказал, что рассказывал, что на странице мужчины, кроме рассматриваемого в суде, были и другие записи, которые «демонстрируют негативное отношение к власти и сотрудникам милиции».