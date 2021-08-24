В Карелии умер третий беларус, госпитализированный 22 августа после отравления

В Карелии умерли трое из восьми беларусов, которых госпитализировали 22 августа после отравления. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на странице во «ВКонтакте».

Еще двое беларусов «находятся в крайне тяжелом состоянии», один из них — в реанимации. Состояние остальных пациентов стабильное, написал Охлопков.

По словам министра, в крови всех госпитализированных нашли метанол, «что говорит об употреблении жидкости, содержащей токсичное вещество — метиловый спирт».

22 августа в Пудожском районе Карелии восемь жителей Беларуси госпитализировали после отравления. Было известно о двух скончавшихся.