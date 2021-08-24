Министр образования Карпенко: «Полулегальные частные детские сады становились опорными точками для цветной революции»

Министр образования Игорь Карпенко считает, что некоторые частные детские сады и школы «под вывеской индивидуальных предпринимателей» «использовались в политических целях». Об этом он сказал на пленарном заседании республиканского педагогического совета, пишет «Белта».

«Полулегальные частные детские сады и школы под вывеской индивидуальных предпринимателей, общественных или религиозных объединений в большинстве использовались в политических целях, становились опорными точками для цветной революции. А их сотрудники и руководители оказались в деструктивных организациях разного уровня», — пересказала слова министра «Белта».

По словам министра, из-за отсутствия лицензирования «любой желающий может зарегистрировать детский сад или школу», причем «даже без педагогов». Поэтому в проекте кодекса об образовании предлагается запретить юрлицам, которые не являются учреждениями образования, использовать слова «детский сад», «школа», «гимназия», «академия», «университет».

Также, сказал Карпенко, ведомство предлагает закрепить «соответствующую норму» в законе «О лицензировании».