Лукашенко: «Школа не может быть вне политики, но политика там может быть только одна — государственная»

Александр Лукашенко считает, что политика в школе «должна быть только одна — государственная». Об этом он сказал сегодня на Республиканском педагогическом совете, пишет «Белта».

«Вопрос, который сегодня, как говорится, висит в воздухе: должна ли школа участвовать в политической жизни страны? Ответ однозначный: школа не может быть вне политики. Вообще политики не бывает без школы. Но политика там должна быть только одна — государственная. Флаг и гимн — государственные. И давайте прекратим разговоры на эту тему», — сказал Лукашенко.

Такую же государственную политику проводят во всех уважающих себя странах — от США до Китая, включая Россию, пересказало слова Лукашенко «Белта».