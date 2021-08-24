dev.by: Дело PandaDoc закрыто

Уголовное дело по статье о мошенничестве (часть 4, статьи 209 УК) против четырех сотрудников PandaDoc закрыто, пишет dev.by с ссылкой на руководство компании.

В PandaDoc отметили, что «пока не знают точно» о снятии всех ограничений с фигурантов дела.

13 августа основатель калифорнийской IT-компании PandaDoc Микита Микадо публично предложил помощь беларуским силовикам и военным, которые готовы «перейти на сторону добра», но не решаются уволиться, боясь финансовых трудностей. В начале сентября Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля провел обыски в минском офисе компании, а четверо ее сотрудников стали фигурантами уголовного дела по пункту 4 статьи 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).

Позже трем обвиняемым по делу PandaDoc — главному бухгалтеру Юлии Шардыко, HR Владиславу Михолапу и Дмитрию Рабцевичу — изменили меру пресечения на подписку о невыезде. 20 августа на свободу вышел менеджер Виктор Кувшинов.

10 марта стало известно, что PandaDoc ликвидирует компанию в Беларуси.