Учитель обществоведения из Сморгони получил 1,5 года колонии за то, что показал ученикам ролик с «ложной информацией» о Лукашенко

Суд Сморгонского района приговорил 46-летнего бывшего учителя истории и обществоведения Андрея Петровского к полутора годам колонии по обвинению в клевете на Лукашенко (часть 1 статьи 367 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Людмила Михневич признала бывшего учителя местной гимназии виновным в клевете на Лукашенко за то, что 12 марта 2021 года на уроке по обществоведению он показал 11-классникам видеоролик «Конституция ушла в проституцию». Судья согласилась с версией обвинения о том, что ролик «содержит ложную информацию, которая позорит президента». На видео присутствовал логотип, признанный в Беларуси экстремистским.

Андрей Петровский не признал в суде вину по делу.

Как пишет «Вясна», на уроке, во время которого Петровский показал ученикам видео, присутствовал сын местной чиновницы. Он снял происходящее на телефон и прислал в семейный чат. После этого на Петровского завели уголовное дело и уволили из гимназии.

Ролик, который просмотрели на уроке, содержится высказывание «кровавый диктатор», «которое негативно оценивает Александра Лукашенко». Кроме этого, в видео имеется «клеветническая информация о несоблюдении президентом» некоторых статей Конституции.