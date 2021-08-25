Беларусь выдала России обвиняемого в финансировании ИГИЛ
Беларусь выдала России обвиняемого в финансировании ИГИЛ
25 августа 2021, 11:45
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Беларусь выдала России 30-летнего мужчину, обвиняемого в финансировании «Исламского государства», сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Как пишет ведомство, обвиняемый Н. в сентябре 2018 года в дагестанском городе Харвасюрте передал знакомому деньги, которые «предполагалось перевести международной террористической организации "Исламское государство"». Эти деньги были предназначены «для приобретения оружия и обмундирования».

Мужчина был объявлен в розыск, поскольку скрывался от уголовного преследования. Он был задержан в Беларуси сотрудниками Гомельского ОВД и по решению Генпрокуратуры передан российским силовикам.

     
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