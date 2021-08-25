Группа мигрантов больше двух недель живет на беларуско‑польской границе; ООН призывала Варшаву принять их

ООН обратилась к Польше с просьбой принять мигрантов, которые более двух недель живут на беларуско-польской границе недалеко от Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве, говорится в заявлении управления Верховного комиссара по делам беженцев от 24 августа.

По информации ООН, группа состоит из нескольких десятков человек. В основном это выходцы из Афганистана и Ирака.

«Хотя мы с пониманием относимся к проблемам, связанным с увеличением числа людей, въезжающих в Польшу, мы обращаемся к польским властям с просьбой предоставить этим людям доступ на территорию, немедленно оказать им медицинскую помощь, юридическую, психологическую и социальную поддержку», — сказано в заявлении.

Польский депутат Франтишек Стерчевски пытался прорваться к мигрантам через военных и полицию, чтобы передать им мешок с лекарствами.