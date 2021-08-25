У лидера объединения предпринимателей «Перспектива» прошел обыск

У лидера объединения предпринимателей «Перспектива» Анатолия Шумченко 24 августа прошел обыск. Об этом он написал на странице в фейсбуке.

По его словам, обыск проводили сотрудники Следственного комитета «в рамках проверки причастности к уголовному делу». На вопрос «Белапана», о каком деле идет речь и были ли изъяты вещи во время обыска, Шумченко отказался отвечать.

Объединение «Перспектива» было зарегистрировано министерством юстиции в 2006 году. Организация защищает права беларуских предпринимателей, написано у них на сайте.

30 июля Следственный комитет наложил арест на расчетный счет «Перспектив». 10 августа стало известно, что Минюст подал иск о ликвидации объединения.