«Вясна»: минского чиновника приговорили к 3 годам колонии по статьям о грубом нарушении порядка и оскорблении Лукашенко

Суд Ленинского района Минска дал 3 года колонии общего режима начальнику финансового отдела администрации района Юрию Сенькову. Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».

Сенькова обвиняли в грубом нарушении порядка (статья 342 УК) и оскорблении Александра Лукашенко (статья 368 УК).

По версии обвинения, пишет «Вясна», Сеньков участвовал в протестах в Минске 16 и 23 августа, неповиновался требованиям милиции, «препятствовал движению транспорта, нарушал общественный порядок».

Также чиновник предположительно опубликовал сообщение с фразой «Объясняю президенту Лукашенко: возмездие за преступление неизбежно» и словом «Ублюдок», утверждают правозащитники. Когда была сделана эта публикация, в какой социальной сети, а также полный текст сообщения «Вясна» не уточняет.